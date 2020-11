Che il quotidiano Libero non si tenga su posizioni esattamente moderate, né a livello politico né di toni editoriali, è piuttosto noto. Oggi questo modus operandi riguarda direttamente la Juventus. Sull'edizione odierna del giornale fondato (ma non più diretto) da Vittorio Feltri è comparso infatti un articolo intitolato "Il Covid tifa Juve". La spiegazione di questa sparata si può leggere sotto il titolo: "Dopo il 3-0 a tavolino col Napoli e il pari in casa di una Lazio senza i migliori, il virus fa un altro assist ai bianconeri: Godin e Nandez sono fuori".

LA TESI DI LIBERO - Il Napoli non è partito per Torino causa Covid (anche se i fatti giudiziari stanno dimostrando che fu quasi un pretesto, o comunque non fu una causa di forza maggiore) e la Juve ha vinto 3-0 a tavolino. Poi i bianconeri hanno affrontato la Lazio che non aveva bomber Immobile e altri giocatori positivi al coronavirus. E adesso il Cagliari si presenta a Torino senza elementi importanti come Godin e Nandez. Ergo, il Covid-19 sta favorendo la Juventus...

PICCOLA OSSERVAZIONE - A parte il dubbio gusto di un titolo simile, entrando nel merito della questione bisognerebbe anche ricordare come la Juve sia stata privata dallo stesso virus di un certo Cristiano Ronaldo, assenza che ha pesato nel difficile inizio di stagione della squadra di Pirlo.

Nella gallery potete trovare alcuni tweet da parte di tifosi della Juve che stigmatizzano questo titolo