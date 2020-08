Nella prima metà di settembre torneranno a giocare le nazionali dopo la pandemia di coronavirus (Italia impegnata contro Bosnia e Olanda in Nations League). Ma questo varrà per i giocatori europei. In Sud America, invece, la situazione legata al Covid-19 è ancora troppo grave e i giocatori sudamericani della Juventus resteranno in Italia a lavorare con mister Pirlo e gli altri compagni non convocati per le rispettive nazionali. Si tratta quindi dei brasiliani Alex Sandro, Danilo, Arthur e Douglas Costa, dell'uruguayano Bentancur, del colombiano Cuadrado... e dell'argentino Dybala, che in ogni caso è infortunato.