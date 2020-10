“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”. Tradotto, significa: "Non lasciare che ciò che non puoi fare interferisca con ciò che puoi fare". Il messaggio di Cristiano Ronaldo è chiaro: coronavirus o no, non ci si ferma. Lui non smette di allenarsi, perché gli obiettivi che ha sono ancora grandi. Rientrato dal Portogallo in anticipo, con un aereo privata e un'ambulanza da Caselle, sta vivendo un periodo di isolamento nella sua maxi villa di Torino, dotata di tutti i comfort e di tutto il necessario per mantenere la condizione atletica. Palestra, piscina (come si vede in foto) e molto altro ancora, perché ormai è risaputo come CR7 sia fissato con il proprio fisico, allenato come una vera e propria macchina. Sa dove vuole arrivare, sa che vuole tornare a vincere tutto: campionato, Champions League e Pallone d'Oro. Trofei che passano da qui. Perché se il Covid-19 ha fermato la sua presenza in campo, non può bloccare la sua voglia di allenarsi.