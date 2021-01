14









Lunedì Alex Sandro, martedì Cuadrado, venerdì De Ligt: il covid non dà tregua alla Juventus. A cavallo della sfida vinta con il Milan sono arrivate solo pessime notizie in casa Juve, che prima ha perso Morata per infortunio e poi si è trovata a fare i conti con tre casi Covid. Che preoccupano non tanto per le condizioni dei giocatori, ma più per le sfide che verranno. Prima di tutto quella a San Siro, il big match di domenica 17 contro l’Inter, e poi la Supercoppa contro il Napoli del 20 gennaio. Per la prima sfida la Juve quasi sicuramente dovrà fare a meno di De Ligt, ma spera in un’immediata negatività di Alex Sandro e Cuadrado per recuperare la preoccupante situazione in difesa. Come scrive il Corriere di Torino, per i positivi (asintomatici) al Covid, infatti, il protocollo prevede dieci giorni di isolamento prima del prossimo tampone, così i terzini potrebbero rientrare. Mentre per il difensore olandese la speranza più concreta è di tornare a disposizione per la Supercoppa con il Napoli in programma il 20 gennaio. Sono otto i positivi in casa Juve dallo scorso marzo a oggi. A disposizione di Pirlo ci sono solo due terzini come Danilo e Frabotta, oltre ai centrali Bonucci, Demiral e Chiellini, ecco perché la Juve ha fretta di recuperare tre titolari a tutti gli effetti. E può solo sperare...