Il Covid-19 ha mandato il calcio (e non solo) in crisi. La pandemia sta avendo effetti disastrosi, quasi catastrofici, anche sul mondo del pallone, con le società che faticano a mantenersi in pari con tutte le spese, a causa dei mancati ricavi da stadio e dei tagli sui diritti tv. Una situazione analizzata dall'annuale studio Football Deloitte Money League 2021, che analizza come solo le prime 20 squadre del mondo per fatturato perderanno oltre 2 miliardi di euro di ricavi. C'è e ci sarà un forte calo, in media del 12%, rispetto all'anno precedente, quando i ricavi furono di 9.miliardi. Oggi, invece, si è arrivati a 8.2. Dunque, 1.1 miliardi di perdite, suddivisi così: -23%, 937 milioni, a causa della riduzione dei diritti tv; -17%, 257 milioni, per la riduzione dei ricavi da stadio; compensati dal +3%, 105 milioni, dei ricavi commerciali.



E la Juve? La classifica mondiale e la situazione bianconera nella nostra gallery.