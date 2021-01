Alex Sandro, Juan Cuadrado, e ora Matthijs De Ligt. Il coronavirus ha messo nel mirino la difesa della Juventus in questa prima settimana del 2021 e ora Andrea Pirlo, per almeno una-due partite, se non di più (il calendario prevede Sassuolo, Genoa in Coppa Italia e Inter a San Siro nel giro di 8 giorni) avrà da prendere scelte quasi obbligate per la sua linea difensiva a 4 "spuria".



TERZINI - A partire dagli esterni, dove sono fuori uso i due giocatori di maggior peso, soprattutto un Cuadrado versione leader. A scanso di "colpi di teatro" con giocatori adattati o promozioni dalla Juventus Under 23, a destra dovrà andare per forza il prezioso Danilo, che però è diffidato quindi dovrà stare ancora più attento! Mentre a sinistra potrà giocarsi le sue chance il giovane Gianluca Frabotta. Una ribalta importante per questo ragazzo, che col Milan ha avuto un buon impatto e deve dimostrare di essere una valida alternativa ad Alex Sandro e meritare una conferma nella prima squadra bianconera. CENTRALI - Qualche scelta in più ce l'ha Pirlo al centro della difesa, dove per due maglie ci sono tre candidati. L'unico di essi che non è appena guarito da un infortunio è Leonardo Bonucci, che dunque in assenza di De Ligt si considera perno inamovibile. Lo slot accanto a lui se lo giocano Merih Demiral e Giorgio Chiellini, con il turco al momento in vantaggio sul capitano nel ballottaggio pre-Sassuolo (calcio d'inizio all'Allianz Stadium domenica alle 20.45).