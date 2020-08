La Roma ha sospeso gli allenamenti della Primavera fino al 24 agosto a causa della positività al Covid-19 di due giocatori, di cui si sa solo che sono romani e non stranieri. I ragazzi erano negativi la scorsa settimana e hanno approfittato del weekend di Ferragosto per andare a trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna. Al loro rientro a Trigoria, però, il loro tampone dell'altroieri è risultato positivo. Questi giorni di sospensione dell'attività serviranno per sanificare le aree comuni, eseguire ulteriori controlli sul resto della rosa e individuare le persone entrate in contatto coi due positivi.