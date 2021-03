10









Come sempre, quando c'è una notizia importante all'interno del mondo Juventus, siamo pronti a documentarvi quali sono gli umori che si respirano sul web tra i tifosi. In questo caso, la news del giorno è la positività al Covid-19 di Rodrigo Bentancur, che salterà sicuramente la partita con la Lazio e molto probabilmente quella col Porto. Come hanno reagito gli juventini sui social? Alcuni si sono "rallegrati", non per il covid di Bentancur in sé e per sé fortunatamente, ma perché insoddisfatti delle sue prestazioni; altri hanno espresso rispetto e solidarietà per il giocatore su tutta la linea. C'è chi poi ha "pensato oltre" e si è chiesto cosa sarà del centrocampo della Juve: c'è chi invoca Fagioli e chi... direttamente Pirlo!



Qua in gallery una selezione di tweet sul tema