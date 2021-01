1









Ieri è arrivata la brutta notizia in casa Juve: Alex Sandro positivo al Covid. Il brasiliano è sintomatico e salterà il big match di domani sera contro il Milan. Non solo però, perché il terzino sinistro non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per le prossime tre partite dei bianconeri: oltre alla gara con i rossoneri, in attesa di poter rifare il tampone non ci sarà neanche contro Sassuolo e Genoa. Ritorno previsto dopo almeno 10 giorni in isolamento dalla comparsa dei sintomi, di cui tre senza, e dopo un tampone con risultato negativo. Sicuramente quindi salterà il Milan più le altre due gare, poi verrà sottoposto al test per capire se potrà tornare in squadra. Da marzo è il sesto caso di giocatore della Juve positivo al Covid, dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo e McKennie. NIENTE BOLLA - Inizia un nuovo, vecchio iter per la squadra, che da oggi seguirà il protocollo per evitare tutti i rischi del caso. Appena sono arrivati i primi - lievi - sintomi Sandro è stato sottoposto al tampone e da quando è arrivata la notizia della positività è in quarantena in isolamento, ma la preoccupazione che ci possa essere stato qualche altro contagiato c'è. La Juve non è in bolla, come riporta Sky Sport giocatori e staff sono stati posti in isolamento fiduciario ognuno nelle proprie abitazioni. Ieri quindi lo Juventus Center è rimasto vuoto, oggi inizieranno i controlli per capire in che modo il virus ha colpito la Juve. A ventiquattr'ora dal big match con il Milan.