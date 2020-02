Juve-Inter rinviata al 13 maggio, e il calendario si schiaccia. Sempre di più. I calendari, anzi: di Juve e Inter, che già doveva recuperare anche la gara contro la Sampdoria.per recuperare le eventuali partite che verrano posticipate.- Per il big match contro la squadra di Conte è stato cerchiato in rosso mercoledì 13 maggio, tre giorni dopo la partita contro la Samp e quattro prima della trasferta di Cagliari.. La Juve studia un calendario ma non ci sono date libere, rimandare altre partite potrebbe essere un problema.