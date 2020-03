Non ci sono solo le porte chiuse ai tifosi. Non c'è solo il divieto di bere dalla stessa bottiglietta o di mangiare nello spogliatoio o quello di entrare in contatto fisico con i tifosi prima e dopo la partita. O ancora l'accortezza da usare nelle interviste e nei casi di tosse e raffreddore. Nel manuale anti-coronavirus ci sono pagine ancora da scrivere e che si stanno scrivendo proprio in queste ore, tra decreti, suggerimenti e obblighi. Uno degli ultimi piuttosto chiaro: se è vero che questo virus si trasmette come una normale influenza, è altrettanto noto che evitare ogni forma di contatto sembra la soluzione più logica. Ma come si può fare nel calcio, che è al 100% uno sport di contatto?



Bene, evitare la vicinanza dei giocatori o imporre l'obbligo della distanza minima di un metro l’uno dall’altro è cosa impossibile, ma una rivoluzione sembra poter arrivare anche qui, anche tra i calciatori: la regola del "Niente baci, niente abbracci, evitare assembramenti", infatti, può valere anche per il calcio. In barba alla passione e al sentimento. Come riporta il Corriere dello Sport, ecco le prime mutazioni possibili: nessuna stretta di mano all’ingresso delle squadre in campo, niente scambio della maglia a partita finita, meno faccia a faccia infuocati. E le esultanze? Anche quella libertà verrà ritoccata, tra paura e prevenzione: abbracci, baci, esaltazioni, mucchi festanti e urla, o anche ciucci in bocca per le gravidanze imminenti. Minori saranno anche i selfie e le feste in spogliatoio. Insomma, tutto cambia, almeno per il momento. E chissà che qualcuno non ci stupisca con un'esultanza altrettanto passionale ma senza contatto. Sia mai...