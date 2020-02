Il Coronavirus è arrivato anche in Piemonte. Dopo alcuni contagi riscontrati anche in Piemonte, è stato appena ufficializzato che non si giocherà la sfida Torino-Parma. La decisione è arrivata dopo alcune riflessioni tra la Lega Calcio e i due club. Il virus sta letteralmente condizionando la 25a giornata di Serie A, la partita dell'Olimpico è la quarta rinviata per questo turno dopo Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Dopo gli anticipi di venerdì e di ieri tra i quali la vittoria della Juve per 2-1 sulla Spal, oggi quindi si giocheranno soltanto Genoa-Lazio alle 12.30 e Roma-Lecce alle 18.