Il coro dei tifosi del Liverpool su Chiesa: "Ha detto f*****o la Juve, Federico è qui per vincere"

ha lasciato la Juventus la scorsa estate, direzione Liverpool. La sua prima stagione con la maglia dei Reds non è stata delle migliori, infatti l'esterno ha faticato a entrare nei meccanismi della squadra, finendo spesso fuori dai convocati. In tutto ha raccolto, dunque non ha trovato molta continuità nella sua prima stagione in Inghilterra.Con la vittoria del campionato del Liverpool, però, anche Chiesa ha festeggiato la Premier League, che i Reds non vincevano dal 2020. Anche i tifosi dei Reds hanno celebrato il successo, dedicando anche un coro allo stesso Chiesa, riferendosi anche allama in modo tanto negativo quanto eloquente.

Il nuovo coro dei tifosi del Liverpool per Federico Chiesa (già tradotto):



Puoi sentirli piangere a Torino

Federico è qui per vincere

Una chiacchierata con Slot

E ha detto “Fan**lo Juve,

sono del Liverpool ora" pic.twitter.com/rumAp89qlV — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 5, 2025

