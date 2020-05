Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico. Contratto fino al 2021 e nessuna intenzione di rinnovare il contratto da parte della società, il Pipita è ancora in Argentina dove vorrebbe rimanere per assistere la madre malata. Il River Plate è uscito allo scoperto e il ds Francescoli ha spiegato che quello di riportare l'argentino nel club che l'ha lanciato è un obiettivo per il quale però anche lui deve collaborare. Per il momento, come riporta Calciomercato.com, non c'è stato nessun contatto tra River e Juve, tra le idee c'è anche quella di mettere in piedi una nuova operazione 'alla Tevez'.