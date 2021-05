La Juventus ha messo da tempo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia gioiellino ventenne del Rubin Kazan seguito con interesse anche dal Milan. Il rischio però è che sul giocatore si possa aprire una vera e propria asta internazionale, perché su di lui ci sono anche club stranieri tra i quali il Siviglia, come ha confermato anche l'agente del giocatore Teimuraz Lepsaia alla stampa georgiana: "Il Siviglia si è interessato, ma non so come andranno le cose".