L'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato il ruolo di Paulo Dybala nella Juve del futuro. Impegnato attualmente in Coppa America con l'Argentina, l'attaccante bianconero tornerà al centro del nuovo progetto. Nei mesi scorsi si era parlato della possibile cessione del giocatore, ma con l'arrivo del nuovo allenatore dovrebbe rimanere ed essere uno dei punti fermi: "Se fossi la Juve non rinuncerei mai a Dybala - ha detto Riccardo Trevisani negli studi di Sky - almeno non a cuor leggero".