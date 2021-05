Intervenuto nel nostro Osservatorio Romano di oggi, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul mercato in entrata della Juve: "Credo che Locatelli lo prendano, ci avevano già provato l'anno scorso. Fossi la Juve però farei di tutto per prendere De Paul dall'Udinese. In attacco non credo prendano Kean che verrà riscattato dal Psg, penso che invece possano fare un nuovo tentativo per Mauro Icardi sempre con i parigini. Morata? Magari rivedranno le cifre con l'Atletico Madrid per confermarlo".