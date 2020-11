Dominik Szoboszlai è destinato a vestire la maglia di un top club ed a competere per le migliori competizioni possibili. In Champions League ha già dimostrato di saperci fare a suon di prodezze balistiche, attirando l’interesse dei top club europei, tra cui la Juventus. Il vice-allenatore del Paris Saint-Germain Zsolt Low, ungherese come il centrocampista del Salisburgo, ha parlato del giocatore a Kicker: "Szoboszlai è pronto per un grande club come il PSG o il Bayern? Il prossimo passo è importante per lui. Bayern e PSG sarebbe un salto esagerato per lui in questo momento. Gli consiglierei di fare un passo intermedio. Il Lipsia sarebbe il meglio per lui".