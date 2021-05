Negli studi di Sky Riccardo Trevisani ha analizzato il ruolo di Paulo Dybala: "Secondo me Dybala è un giocatore formidabile, io me lo terrei stretto. Non credo si possa discutere quello che ha fatto l'argentino, premiato come miglior giocatore della Juventus e del campionato scorso nonostante la presenza di Ronaldo. Non è un attaccante che segna venti gol, ma un giocatore che fa spesso reti pesanti. Se ci sono calciatori più forti di Dybala? Sì certo, ma non so se la Juve se li possa permettere. Per questo, fossi in loro, me lo terrei stretto".