Andrea Stramaccioni non ha dubbi: "Locatelli secondo me è il giocatore ideale per la Juventus di Allegri - ha detto a Sky - Io credo che dopo il post Pirlo la società abbia fatto fatica a trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Si era puntato su Pjanic che per tanti motivi probabilmente non ha reso come ci si aspettava, poi Bentancur, Arthur... tutti giocatori che hanno fatto fatica a dare quello che forse deve dare un play della Juve. Locatelli avrebbe un'adattabilità al calcio italiano e al modulo di Allegri. E' il calciatore più adatto a questa squadra".