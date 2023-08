Ruud Krol, leggenda dell'Ajax, ha rilasciato un'intervista ain cui ha parlato anche del possibile trasferimento di Bonucci ai lancieri: "Come lo vedrei? Direi bene. L’Ajax ha una rosa molto giovane: un elemento del livello e dell’esperienza di Bonucci può servire per fare da chioccia"."Bonucci ha fatto una grandissima carriera e io, dall’esterno, pensavo la finisse alla Juventus, dove ha vinto tutto e ha ottenuto il successo. Spero per lui trovi un squadra importante per chiudere al top. Sicuramente all’Ajax farebbe una esperienza importante, ma dipende da lui. Non so se vuole andare all’estero o continuare a giocare nel suo paese"."Giocare è sempre la cosa migliore. Quando fai l’allenatore, e lo dico per esperienza diretta, diventa tutto peggio: se Leo sta bene e ha ancora voglia, gli consiglierei di godersi il campo e continuare a giocare ancora 1-2 anni".