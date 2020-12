La Juventus sta seguendo da vicino la situazione sul futuro di Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes classe 2002 che piace anche al Real Madrid. Ad analizzare la crescita del francese è il suo connazionale Christian Karembeu: "E' un giocatore che mi ha sorpreso per la sua maturità, al debutto con la Francia sembrava un giocatore con l'esperienza di un 25/26enne. Ha dimostrato di essere già maturo e pronto anche tatticamente. Ha saputo adattarsi al modulo della Francia ed è sembrato subito a suo agio. Ma Camavinga non è l'unico, ci sono molti giovani del Rennes con queste qualità. In un paio d'anni questa squadra migliorerà ancora e avrò la possibilità di qualificarsi e giocare ancora in Champions".