Stefan Jovetic conosce bene le qualità di Vlahovic: "Abbiamo un preparatore in comune, Andreja Milutinovic. Ma preferisco non intromettermi sulla sua situazione". L'attaccante appena svincolato dal Monaco dribbla la domanda di mercato nell'intervista a Tuttosport, ma alla fine cede: "Credo che potenzialmente sia pronto per la Juventus, anche se però forse lì giocherebbe meno rispetto a quanto fa nella Fiorentina. E un giovane ha bisogno di continuità".