Fabio Caressa, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha dato un consiglio particolare a Fabio Paratici: "Fossi nella Juve prenderei Zapata piuttosto che Milik. Il colombiano può diventare un uomo mercato per l'Atalanta ma non so se altrove riuscirebbe a fare i numeri che sta collezionando a Bergamo, anche se effettivamente ha sempre fatto bene quando ha avuto fiducia della società".