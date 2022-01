Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, l'opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha detto la sua sull'attuale situazione di Paulo Dybala. ​"Io fossi al posto suo rinnoverei. La Juventus dovrà comunque comprare un attaccante, ma in ogni caso Dybala non va perso. Va migliorato il gioco e l’indice di gol, magari prendendo uno come Vlahovic, ma non va perso l’argentino. Detto questo nessuno rimane insostituibile".