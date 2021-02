Il doppio ex di Verona e Juventus Pietro Fanna, ha presentato la sfida di sabato sera al Corriere di Verona: "Un giocatore del livello di Cristiano Ronaldo non ti fa dormire la notte. E' un campione incontenibile, per fermarlo bisogna essere perfetti. Va raddoppiato quando prende il pallone e occhio al gioco aereo perché anche lì è devastante. La chiave per il vincere? Per il Verona deve essere la forza del gruppo, ma alla fine penso che dipenderà molto da come giocherà la Juventus".