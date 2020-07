Dopo aver militato in Serie A per due stagioni, tra il 2016 e il 2018, il Crotone riguadagna la massima serie grazie alla vittoria contro il Livorno. Il presidente Gianni Vrenna è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha parlato di Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus che ha giocato nell’annata 2013/2014 nella squadra calabrese: “Ciao Federico, scegli Napoli! Ti conoscono ormai da tempo, lì avresti più spazio e la piazza sarebbe ideale per te. Non pensarci troppo”.