"La stagione negativa della Juventus non è colpa di Pirlo, se fossi Agnelli gli farei un'altra possibilità". Idee chiare per l'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso, che intervenuto a Radio Crc ha detto: "La Juve non si è pentita di aver esonerato Sarri nonostante la vittoria dello scudetto, non è mai scattata la scintilla. Pirlo non ha esperienza e per questo secondo me non ha colpe per quello che sta succedendo. Prima di diventare grandi allenatori, e sedersi sulle panchine di Real Madrid e Barcellona per esempio, sia Guardiola che Zidane hanno fatto altre esperienze nelle serie minori".