A Gazzetta, Massimo Mauro "consiglia" Allegri: "Ne mancavano tanti. Senza i titolari devi cambiare modulo e mentalità. Kean mi sembra non avere la padronanza tecnica del giocatore di questo livello, Kaio Jorge non lo abbiamo mai visto e difficilmente lo vedremo nelle fasi cruciali, io penso piuttosto a Soulé. Un rischio con un ragazzo così lo prenderei, perché tecnicamente ha i mezzi: per come stoppa la palla, per come dribbla, per come la passa è un giocatore fatto".