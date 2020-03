Il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo, ha voluto dare un consiglio a Sandro Tonali: "Al suo posto farei un ulteriore passaggio andando in una squadra di medio-alto livello e non in un top club. Avrebbe la possibilità di crescere per gradi, di giocare con continuità in un ambiente comunque competitivo e prepararsi così anche nel migliore dei modi per gli Europei del 2021. Poi dopo la rassegna continentale sarebbe il momento giusto per fare il grande salto. È ancora molto giovane, capisco l’ambizione di giocare in una grande società, però non deve avere fretta. Deve arrivarci per gradi, fare un passo intermedio per essere protagonista in una piazza differente rispetto a Brescia. Secondo me sarebbe il percorso perfetto per lui: una tappa di assestamento, che gli consentirebbe di arrivare con slancio successivamente in un club di caratura internazionale. Fermo restando, visto quello che sta facendo vedere anche nel suo primo campionato di Serie A, che è già maturo per giocare in squadre del calibro di Juventus o Inter”, le sue parole.