"Douglas Costa in Germania ha fatto il terzino, anche nella difesa 4: un sogno vedere una squadra italiana con due terzini come Cuadrado e Douglas Costa. Il meccanismo difensivo Douglas non l'assimila in 2 giorni, però qualcuno lo farebbe... Sarri al City l’avrebbe fatto". Lo ha raccontato Marco Bucciantini dagli studi di Sky Sport. L'opinionista ha dato così un consiglio a Maurizio Sarri, alle prese con un dubbio da risolvere viste le assenze di Alex Sandro (infortunato fino a metà luglio), De Sciglio (infortunato) e Danilo (squalificato). Diversi i dubbi, con Chiellini e Matuidi in vantaggio su tutti, ma chissà che questa idea non stuzzichi...