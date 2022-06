Alessio Cerci, ex calciatore, ha parlato di Paulo Dybala ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: CERCI SU DYBALA - "Nel calcio le decisioni spettano al giocatore, la Roma era la squadra giusta per Dybala. Avrebbe avuto un ruolo da protagonista assoluto, gli avrebbero dato le chiavi dell’attacco. Anche la Roma poteva fare un step in più, sembra che Dybala però abbia scelto altro. Avranno fatto di tutto per prenderlo".