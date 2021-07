Tra i nodi che dovrà sciogliere la Juventus c'è quello legato al futuro di. Dell'attaccante argentino ha parlato il connazionale Jorge Luis Burruchaga, ex attaccante che a SportWeek ha dichiarato: "Paulo deve solo credere di più in se stesso. Ha delle qualità fantastiche, un potenziale da fuoriclasse ma non si è ancora convinto di poter fare la differenza. Da argentino, mi auguro che questo sia il suo anno. Lo scudetto? Anche se la Juve non ha vinto l'ultimo credo che sia la favorita per il prossimo anno. In prima fila, insieme ai bianconeri, metto anche l'Inter; soprattutto se tiene Lautaro".