Il calciatore portoghese dell'Hellas Verona, Miguel Veloso, nel corso di un'intervista concessa a Sportweek, ha parlato del connazionale Cristiano Ronaldo: "Ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, riuscendo nell’impresa di conquistare tutti i trofei nazionali in ciascuno dei Paesi in cui ha giocato. Le aspettative sue e della Juve erano altre, ma non si può dire che sia stata una brutta stagione per lui. Futuro? Ronaldo ha in testa di vincere la Champions con la Juve, lo conosco. Ha una mentalità che lo porta ad inseguire sempre l’obiettivo fino a quando non l’ha raggiunto. Per questo non penso che andrà via, poi è chiaro che può succedere di tutto".