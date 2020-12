Il Collegio di Garanzia del Coni, a sedi riunite, presieduto a Franco Frattini, ha emesso la sua sentenza sul ricorso presentato dal Napoli riguardo alla partita mai disputata contro la Juventus il 4 ottobre.

LA DECISIONE - La partita, che nelle prime due sedi di giudizio ha visto la Juve beneficiare di una vittoria a tavolino per 3-0 e il Napoli ricevere una penalizzazione di un punto, andrà rigiocata e il club partenopeo riavrà il suo punto in classifica. Di fatto, quindi, il terzo e ultimo grado della Giustizia Sportiva ha completamente ribaltato le prime sentenze.

CONSEGUENZE IMMEDIATE - La Lega Calcio dovrà dunque stabilire una data per la disputa dell'incontro. La Juventus, adesso avrà quindi in classifica 3 punti, 3 gol e una partita disputata in meno.

LA NUOVA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

Milan 31 punti (+15 diff. reti)

Inter 30 (+16)

Napoli 24 (+15) una partita in meno

Juventus 24 (+15) una partita in meno

Roma 24 (+7)

Sassuolo 23 (+8)

Atalanta 21 (+8) una partita in meno

Lazio 21 (0)

Verona 20 (+5)

Sampdoria 17 (0)

Udinese 15 (-1) una partita in meno

Benevento 15 (-8)

Cagliari 14 (-5)

Bologna 14 (-6)

Parma 12 (-11)

Fiorentina 11 (-8)

Spezia 11 (-9)

Torino 7 (-10)

Genoa 7 (-14)

Crotone 6 (-17)