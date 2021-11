Dalla rubrica di calciomercato.com,"Il peggior campionato della Juventus degli ultimi trent’anni almeno.Tagliata fuori dalla lotta scudetto già ad Ottobre e a meno di 7 punti dalla zona Champions a Novembre.Un’oscenità, in termini di punti, mai vista prima. Nemmeno ai tempi di Zaccheroni e Delneri.Nei giorni in cui la serie ”All or nothing” uscita sulla piattaforma Amazon sta tenendo banco sui social e non solo, chi pensava l’anno scorso di aver toccato il fondo con Pirlo è stato già ampiamente smentito.Anzi, rivedendo le immagini dello scorso torneo e del modo in cui, in mezzo a tante difficoltà, Pirlo riusciva comunque perlomeno a cercare di trasferire un’idea di gioco ai suoi calciatori, il confronto con la Juve di Allegri di oggi non regge in nessun modo. E’ proprio vero che al peggio non c’è mai fine. E’ evidente che si stava meglio quando si stava peggio. Verrebbe quasi da dire, alla romana, “aridatece Pirlo!”"