Harry Kane non andrà al Manchester City, benché volesse essere allenato da Guardiola e cercare di vincere la Champions assieme a lui, completandosi come campione. Se ne è convinto per le resistenze del Tottenham, che non ha voluto cederlo nemmeno di fronte a un’offerta di 150 milioni di sterline, e per l’affetto della gente. Il post con cui ha ufficializzato la sua decisione sarà magari un po’ ruffiano, ma è comunque coinvolgente: “E’ stato incredibile vedere l’accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere i loro messaggi di supporto nelle ultime settimane: rimango qui al cento per cento”.Esattamente sette giorni fa Cristiano Ronaldo ne ha utilizzate quasi 300, di parole, per fare chiarezza - o alimentare il caos - attorno al suo futuro. Ha scritto che vengono diffuse informazioni fasulle sul suo futuro, ha spiegato con modi ruvidi perché non sarebbe tornato al Real. Un modo per cercare di sminuire il peso delle smentite arrivate da Madrid in merito a un interessamento nei suoi confronti: sia il club che Ancelotti avevano preso le distanze da questa ipotesi.E perché il suo nome non deve essere tirato in ballo? A proposito: in quelle 300 parole nelle quali Ronaldo si indignava per le indiscrezioni sul suo conto, non c’era scritto che sarebbe rimasto alla Juve al cento per cento. E nemmeno che sarebbe rimasto alla Juve. Anzi, neppure c’era la parola Juve.Il no di Kane al City potrebbe aprire le porte di Manchester proprio a Ronaldo. Come si possa sostituire l’uno con l’altro, considerate le caratteristiche tecniche, è difficile da capire. Ma questa è un’altra storia.@steagresti