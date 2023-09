Ezio, noto tifoso della Juventus, ha commentato su Twitter la gara della Vecchia Signora ieri. Le sue parole:"La Juventus di stasera col Sassuolo è stata inguardabile. Una squadra che ha solo da pensare al Campionato non può giocare, anzi “non giocare così”. Giuntoli di calcio ne capisce, deve fare qualcosa. Non si può giocare a modo alterno come stiamo facendo in questo Campionato. Reparti distanti, giocatori stanchi che non sanno come giocare la palla, di nuovo mancanza di personalità, di schemi, di fisicità e forma. Poi gli errori di oggi hanno dei sintomi precisi: papere di SZCZĘSNY ( io credo abbia problemi di vista e non è una battuta ), errori incredibili di Gatti, Miretti e Rabiot non pervenuti, Vlahovic tornato a sbagliare i goal facili o a impappinarsi . Poi non dare rosso a Berardi è vergognoso, se quel fallo lo faceva Danilo glielo davano con 3 giornate di squalifica, ma non è una scusante, il Sassuolo ha stra meritato la vittoria. Non ci siamo… non ci siamo…Comunque #ForzaJuve noi bianconeri malati di bel calcio continuiamo a tifare per i bianconeri, ma qui il bianco non si vede, si vede solo nero".