Ai microfoni di DAZN, il noto conduttore della Rai Carlo Conti, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo al mancato rinnovo di Paulo Dybala, in cui ha ammesso anche il suo forte desiderio di vederlo alla Fiorentina.



'Hai visto mai, dato che qualcuno è andato dall’altra parte, che qualcun altro possa invece venire di qua… Chi lo sa! Ci sarebbe un’operazione di “degobbizzazione”, come successo in passato per altri grandi campioni di quella squadra che sono venuti a Firenze. Detto questo, quando si rimane nello sfottò calcistico è bello, mentre non va bene quando si scade in violenze'.