Il giocatore forse si..qualcun altro un po' meno..adesso basta con la storia del "siamo la #Juve e accettiamo sempre tutto"..si facessero sentire. In ogni caso buona guarigione a #Zielinski #Covid #JuventusNapoli

Piotrpositivo, ormai la notizia è rimbalzata ovunque ed è stata resa ufficiale proprio dal Napoli. Il giocatore era tra i tre elementi posti in quarantena dopo le positività emerse prima di Juventus-Napoli; nonostante ciò, la decisione del club azzurro è stata quella di schierarlo dal primo minuto.Fa infuriare i tifosi un passaggio del comunicato ufficiale del Napoli, che sottolinea come "il calciatore, regolarmente vaccinato (aveva due dosi e Green Pass scaduto, ndr), ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitarela diffusione del virus". Beh, non esattamente: era in campo a Torino.