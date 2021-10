Decine di gruppi ultras, tra cui uno della Juventus, hanno redatto un comunicato con il quale chiedono la riapertura degli stadi al 100% della capienza: "Rivendicando un calcio che riporti al centro i tifosi, invochiamo al più presto la riapertura degli stadi al 100% e senza restrizioni, come succede già in tanti campionati europei e in paesi toccati come noi dal Covid. Le percentuali prospettate in queste settimane (75%-80%) rappresentano solo un compromesso politico che non aggiunge nulla alla sicurezza sanitaria. Col 100% degli accessi vogliamo riappropriarci dei nostri settori con la passione e le ritualità del tifo organizzato che da sempre accompagnano il calcio".