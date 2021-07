I divorzi non sono come i matrimoni: spesso, non si fanno in due. Ancor più spesso, non importa di chi è la colpa. Conta solo il dolore prima e rialzare la testa poi.Questo è il momento degli strascichi: dagli occhiali rosa della felicità si è passati alle lenti a specchio in cui si riflettono solo colpe e difetti altrui. Non sorprenda allora il livore con cui Sarri ha raccontato la sua verità,. Non sorprendano le bordate ai dirigenti e anche le prime ammissioni sulle sue mancanze, seppur tra le righe.Una frase snobbata eppure così devastante è stata sull'umore nero avuto a Torino: "Ti sei divertito più a Torino o a Londra? Mi sono divertito a Napoli". Secca e netta, tagliente come il fraseggio di quella squadra a tratti perfetta. Perfetta, la Juve, non lo è mai stata: anche per demeriti dell'allenatore, sceso a compromessi già a ottobre, con se stesso e con il suo staff. "Sarei andato via comunque", il sunto del suo aneddoto: e tanto vale vincere lo scudetto. Giustissimo. Snaturatosi, Sarri ha però perso il piglio del comandante arrivato dal basso e si è consegnato all'elite. Vorrebbe dare la colpa ai dirigenti, ma questa è solo sua responsabilità.Cosa buona e giusta, quella che ha aggiunto subito dopo: quest'anno sarebbe stato perfetto per lui, perché ci sono giovani ed è tornata la fame di vittoria. La sensazione è che Sarri non è stato, o sarà mai, perfetto per la Juventus.Come poteva mai sentirsi a casa? La rivoluzione d'ottobre sarrista è stata la più triste di tutte: un 'mea culpa' avrebbe sistemato anche un po' di coscienza.