A dare una testimonianza di cosa sia diventato in appena un anno Matthijs De Ligt per la Juventus, basta guardare l'account Twitter del club bianconero. Oggi il difensore olandese compie 21 anni, e non solo la Juve gli ha fatto i canonici auguri con foto allo scoccare della mezzanotte, ma stamattina ha pure pubblicato un video-compilation dei suoi migliori recuperi difensivi della stagione, impreziositi dal gol segnato nel derby di andata contro il Torino. Con tanto di messaggio "Accendete da luce (giocando sull'assonanza tra Ligt e Light, ossia 'luce' in inglese) è il compleanno del nostro muro!"