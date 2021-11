Danilo, intervistato da Goal, ha parlato di Kaio Jorge: "E' un ragazzo che non avevo visto giocare molto. Molta gente parlava bene di lui. E' molto calmo, sereno, laborioso e ha voglia di imparare. Quest'anno non sta avendo tanto spazio, ma ha risposto bene. E' un giocatore che tiene bene la palla, ha tecnica ed e sopra la media, ha una tempistica di passaggio molto interessante. Un attaccante non é solo difendere e scaricare la palla. Si tratta anche di sapere tenere palla e di aspettare il movimento per poi ridare la palla. Lui ha tutti i tipi di tempismo. E' entrato alla fine di una partita quando la squadra aveva bisogno di lui ed ha tenuto la palla con carattere, non ha perso, ha subito un fallo e ha portato entusiasmo. Sono molto curioso di vederlo giocare di più. Spero che possa adattarsi il più rapidamente possibile alla Juventus, sono sicuro che tutti sarebbero contenti di lui."