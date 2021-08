"Gli mando un messaggio per venire aogni giorno! Ha risposto solo 'ah ah ah'". Così José Fonte, amico e compagno in Nazionale di Cristiano Ronaldo, ha rivelato a TalkSports un simpatico siparietto con l'attaccante portoghese della Juventus. Ora che in Francia è arrivato Leo Messi, chissà che a Ronaldo non arrivi il desiderio di misurarsi nuovamente nello stesso campionato della Pulce. Ipotesi ovviamente molto, molto remota.