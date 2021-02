1









Il centrocampista del Portogallo e dell'Hellas Verona, prossima sfidante della Juventus, Miguel Veloso, è intervenuto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato del suo connazionale Cristiano Ronaldo: "È una leggenda. Uno lo guarda e pensa alle straordinarie qualità che ha ma dietro a tutto c'è un'incredibile applicazione, una voglia di migliorarsi che non si esaurisce mai. Si allena sempre di più e sempre più forte per spostare in là il limite. Cristiano è un esempio per chiunque".