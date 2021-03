Il calciatore gallese Chris Gunter, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato, tra le altre cose, dell'assenza di Aaron Ramsey: "La settimana scorsa si è infortunato e credo ci sia rimasto male. Come me, del resto, se devo essere sincero. In termini di compagni di squadra che ne hanno passate tante insieme, Aaron è stato uno dei miei migliori amici sin da quando avevo 12 anni. Ne ho passate tante insieme a lui, in un certo senso sono un po' abbattuto perché lui non ci sarà. Manca da un bel po' con il Galles. Siamo un po' abituati alla cosa e ciò è ancora più triste. CI manca molto in campo".