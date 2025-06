Il Como blinda Fabregas, no all'Inter: 'Comunicato il nostro rifiuto a Marotta', le parole del patron Suwarso

Getty Images

Il Como continua a fare muro con l'Inter per Cesc Fabregas ed è arrivata una presa di posizione ufficiale tramite le parole del Presidente Mirwan Suwarso.Dopo le ultime notizie che vedono il club nerazzurro impegnato nel tentativo di arrivare all'allenatore spagnolo, primo obiettivo per sostituire Simone Inzaghi, il Como ha voluto mandare un messaggio chiaro sulla situazione.In particolare, il numero uno del club, Mirwan Suwarso, ha comunicato di aver negato la possibilità di liberare Fabregas, rifiutando quindi la richiesta dell'Inter, sottolineando come adesso il Como si aspetta quindi che non ci siano ulteriori sviluppi della situazione.

Le parole di Suwarso su Fabregas

"Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell'Inter".