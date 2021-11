Una buona fetta dell'inchiesta Prisma che sta mettendo sul banco degli imputati la Juventus e altre società di calcio italiane, ree di aver gonfiato il valore di certi giocatori per poter iscrivere a bilancio preziose plusvalenze, gira intorno a una domanda fondamentale: il prezzo dei calciatori può essere stabilito oggettivamente, e dunque è giusto punire chi decide di venderli e comprarli a cifre troppo alte?

Risposta affermativa secondo il commercialista Luigi Libroia, che con la sua azienda Wallabies si occupa proprio di valutare le rose delle squadre.

Queste le parole di Libroia alla Gazzetta dello Sport: "Tutto è valutabile, compresi beni immateriali come marchi e brevetti. Noi lo abbiamo fatto per i giocatori del Palermo quando siamo stati chiamati come consulenti di parte durante il processo per il fallimento del club. E un decreto legge del 2020 permette alle società di rivalutare le proprie rose, il che dimostra la possibilità di fare calcoli del genere. Come si fa? Attraverso le transazioni di calciatori comparabili. Noi abbiamo creato un algoritmo che analizza le prestazioni dei calciatori ed è in grado di individuare giocatori con caratteristiche simili. Ipotizziamo di dover stabilire il valore di un calciatore X: si può fare considerando la cifra a cui sono stati venduti calciatori comparabili. Naturalmente, bisogna applicare correttivi per età, difficoltà del campionato, evoluzione del mercato, infortuni e altre variabili. L'equo valore di mercato di un giocatore può essere stabilito oggettivamente, mentre è giusto che il prezzo vari per contingenze di mercato, come l’interesse particolare di un club per un giocatore. Il punto, secondo me, è capire quando il prezzo di vendita, rispetto all’equo valore di mercato, non varia del 10, 30 o 50% ma raggiunge cifre di 10, 20, 30 volte superiori".