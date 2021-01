Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala, ha affidato alle colonne della rosea di oggi il commento alla Supercoppa italiana vinta dalla Juventus: "La Supercoppa, per quanto luccicante, sarebbe un trofeo fine a se stesso, non

rilascia pass per l’Europa. Ad annata inoltrata, però, può dare nuovo slancio. Un club che non si fa sfuggire uno scudetto dal 2012, quando c’era ancora Pirlo in campo, può avere bisogno di una Supercoppa? Un fuoriclasse che ha vinto cinque

Champions ha la sfrenata esigenza di portarsi a casa un altro titolo? Sì, la risposta è sì, non ci sono dubbi. Con il successo di Reggio Emilia, la Juve e Ronaldo fanno capire, anche senza effetti speciali, che sanno ancora farsi valere. Non che nessuna delle concorrenti in A si fosse inventata chissà quale film, con una Signora in dissolvenza dopo la figuraccia di San Siro. Pirlo con il suo 2-0 ottiene la fiducia necessaria per continuare a lavorare su un progetto ancora da rifinire".